Главный тренер Райан Варсофски продлил контракт с «Сан-Хосе» на несколько лет

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски согласовал условия нового многолетнего контракта с клубом. О подписании соглашения официально объявил генеральный менеджер команды Майк Грир. Финансовые детали и точные сроки сделки не разглашаются.

Варсофски начнёт третий сезон в качестве главного тренера «Шаркс» после назначения на этот пост 13 июня 2024 года. Всего же в системе калифорнийского клуба специалист проводит уже пятый год — ранее он занимал должность ассистента.

Напомним, вратарь Илья Самсонов подписал двусторонний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» сроком на один год. Ранее голкипер по собственной инициативе расторг контракт с «Сочи».