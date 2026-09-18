«Это было безумной и рискованной идеей». Варламов – о возвращении в состав «Айлендерс»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов высказался о своём восстановлении после травмы. Ранее сообщалось, что Варламов вернулся к полноценным тренировкам.

«Мне пришлось пройти долгий путь — как физически, так и психологически. Было много взлётов и падений, много неудач. Я рассчитывал вернуться раньше, но ничего страшного. Я вернулся и наконец чувствую себя хорошо. В первый день тренировочного лагеря я ощущаю себя на 100 процентов здоровым, поэтому очень рад и с нетерпением жду возможности снова играть.

«Я просто говорил себе: «Живи одним днём», а на следующее утро снова делай то же самое. Мы не знали, сколько времени потребуется, чтобы завершить реабилитацию и почувствовать себя на 100 процентов из-за характера операций, которые я перенёс. Люди делают такие операции, но профессиональные хоккеисты раньше не проходили через это с целью вернуться на лёд. Это было немного безумной и очень рискованной идеей, но я пошёл на этот риск. После этого мне пришлось много работать на реабилитации и просто быть очень, очень терпеливым», — приводит слова Варламова официальный сайт «Айлендерс».

Варламов восстановился после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провёл первую полноценную тренировку с командой лишь в начале апреля 2026 года.