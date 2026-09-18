«Думал, может это конец». Варламов – о своём восстановлении после травмы

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов рассказал о своих переживаниях во время восстановления после травмы.

«Я не был готов завершать карьеру. Конечно, бывали дни, когда такая мысль приходила мне в голову, особенно когда дела шли не очень хорошо. У нас было много неудач и откатов в процессе восстановления, поэтому я думал: «Может, всё, это конец. Я не смогу вернуться». Но на следующее утро ты просыпаешься и говоришь себе, что ещё не готов завершить карьеру и пока не хочешь останавливаться. Наверное, я ещё не дошёл до этого момента. Я по-прежнему очень уважаю этот вид спорта и люблю его, поэтому хочу быть рядом с этой командой», — приводит слова Варламова официальный сайт «Айлендерс».

Варламов восстановился после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провёл первую полноценную тренировку с командой лишь в начале апреля 2026 года.