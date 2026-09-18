Расписание матчей КХЛ на 18 сентября 2026 года
Сегодня, 18 сентября, продолжится 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоится семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 18 сентября 2026 года (время московское):
17:00. «Салават Юлаев» – «Нефтехимик»;
17:00. «Трактор» – «Спартак»;
17:00. «Металлург» Мг – «Барыс»;
19:10. «Динамо» Мн – «Сибирь»;
19:30. ХК «Сочи» – «Ак Барс»;
19:30. «Локомотив» – «Авангард»;
19:30. «Торпедо» – ЦСКА.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».
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