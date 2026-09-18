Расписание матчей КХЛ на 18 сентября 2026 года

Сегодня, 18 сентября, продолжится 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоится семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 18 сентября 2026 года (время московское):

17:00. «Салават Юлаев» – «Нефтехимик»;

17:00. «Трактор» – «Спартак»;

17:00. «Металлург» Мг – «Барыс»;

19:10. «Динамо» Мн – «Сибирь»;

19:30. ХК «Сочи» – «Ак Барс»;

19:30. «Локомотив» – «Авангард»;

19:30. «Торпедо» – ЦСКА.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».