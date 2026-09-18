Расписание матчей ВХЛ на 18 сентября 2026 года

Сегодня, 18 сентября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 18 сентября 2026 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – «Зауралье»;

18:30. «Звезда» – «Южный Урал»;

18:30. «Барс» – «Олимпия»;

18:30. «Нефтяник» – «Ижсталь»;

19:00. СКА-ВМФ – «Челмет»;

19:00. «Динамо» СПб – «Магнитка».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.