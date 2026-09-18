«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 сентября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Салават Юлаев» примет нижнекамский «Нефтехимик». Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал KHL. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» в сезоне одержал две победы и потерпел два поражения. «Нефтехимик» одержал четыре победы при одном поражении.

Регулярный чемпионат К