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Салават Юлаев — Нефтехимик: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 17:00 мск

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 18 сентября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Салават Юлаев» примет нижнекамский «Нефтехимик». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Салават Юлаев» в сезоне одержал две победы и потерпел два поражения. «Нефтехимик» одержал четыре победы при одном поражении.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 2