«Трактор» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 сентября, в Челябинске пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» на старте сезона потерпел три поражения и одержал одну победу. «Спартак» проиграл один раз и победил четырежды.

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