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Трактор — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 17:00 мск

«Трактор» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 18 сентября, в Челябинске пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» на старте сезона потерпел три поражения и одержал одну победу. «Спартак» проиграл один раз и победил четырежды.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23