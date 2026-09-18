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Локомотив — Авангард: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 18 сентября 2026

«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 18 сентября, в Ярославле пройдёт очередной матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2026 «Локомотивом» и омским «Авангардом». Встреча пройдёт на арене «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск. Игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» на старте сезона не проигрывает и одержал пять побед подряд. На счету «Авангарда» три победы при одном поражении.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до