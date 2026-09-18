«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 18 сентября, в Ярославле пройдёт очередной матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2026 «Локомотивом» и омским «Авангардом». Встреча пройдёт на арене «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск. Игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Локомотив» на старте сезона не проигрывает и одержал пять побед подряд. На счету «Авангарда» три победы при одном поражении.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до