«Многие ребята в 41 год уже будут сидеть на причале с пивом». Уилсон — об Овечкине

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о работе 41-летнего капитана столичного клуба Александра Овечкина на тренировках.

«Он просто продолжает преодолевать все препятствия на своём пути. Это действительно впечатляет. Сегодня утром мы говорили, что многие ребята в 41 год уже не будут выполнять упражнения на выносливость в конце тренировки. Будем сидеть где-нибудь на причале с пивом», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.