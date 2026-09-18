Глотов: задача СКА — строить победную волну по чуть-чуть, по крупинке

Нападающий СКА Василий Глотов высказался о старте сезона для санкт-петербургского клуба в новом сезоне КХЛ.

«Волевые победы на старте? Конечно, это очень сильно помогает. Любая победа идёт в копилку. Наша задача — строить победную волну по чуть-чуть, по крупинке. Результативность Голдобина? Красавец Коля, просто умничка!» — приводит слова Глотова Vprognoze.

После шести матчей СКА занимает второе место в общей турнирной таблице КХЛ с 10 очками после шести встреч. Первое место занимает «Локомотив» с 10 очками после пяти матчей.

Ранее бывший арбитр Юрий Карандин оценил старт сезона санкт-петербургского СКА.