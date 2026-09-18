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«В 40 лет думаешь: «Господи, неужели я должен это делать?» Овечкин — о начале тренировок

«В 40 лет думаешь: «Господи, неужели я должен это делать?» Овечкин — о начале тренировок
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о начале тренировочного лагеря перед стартом сезона.

«С каждым годом становится всё тяжелее, потому что во время отпуска ты наслаждаешься им, отдыхаешь, занимаешься тем, чем обычно не занимаешься в течение сезона. А потом нужно возвращаться к привычному распорядку, тренировкам, занятиям на льду и вне его. В 40 лет ты думаешь: «Господи, неужели я должен это делать?» Но как только ты выходишь на лёд, чувствуешь, что да, первая неделя тяжёлая, но потом организм адаптируется, понимаешь, что всё в порядке», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

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