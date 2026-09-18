Гомоляко: потенциал СКА понятен, но ощущение, что команда ещё не играет в полную силу

Бывший спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил игру и турнирное положение СКА на старте регулярного чемпионата КХЛ.

«Считаю, СКА начал чемпионат неплохо, набрав 10 очков из 12 возможных. Весьма неплохой расклад для петербуржцев, но создаётся впечатление, что команда, возможно, ещё не отошла от нагрузок и играет в режиме энергосбережения. Если брать встречу с «Шанхаем», можно сказать, что все шайбы были заброшены после грамотных контратак.

Также хотелось бы отметить сложный календарь армейцев. Это связано с переносами матчей и с довольно непривычной для КХЛ игрой на следующий день, которую в НХЛ называют бэк-ту-бэк. Для нашей лиги это в новинку. Если говорить в целом обо всех матчах СКА в нынешнем сезоне, они развивались по схожему сценарию. СКА в основном действует вторым номером, позволяя сопернику достаточно активно прессинговать и атаковать.

Наверное, исключением стала встреча со «Спартаком» — единственное поражение армейцев. А в плане прессинга и напора больше всего меня удивила «Лада», с которой армейцы сыграли два матча, и оба завершились за пределами основного времени.

Потенциал СКА понятен, но создаётся ощущение, что команда ещё не играет в полную силу, лишь моментами включаясь, когда это необходимо. Но, опять же, результат есть, он весьма неплохой — пять побед из шести возможных», — цитирует Гомоляко «Сила спорта».