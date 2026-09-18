Плющёв: «Трактор» не сделал выводов из прошлого сезона — отсюда и невнятная игра

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющёв высказался о проблемах челябинского «Трактора» и московского ЦСКА на старте сезона КХЛ.

«То, что у «Трактора» будут проблемы, говорил не только я перед сезоном. Клуб не сделал выводов из прошлого сезона — отсюда и достаточно невнятная игра на старте. Как будет дальше, сказать сложно. Для прогнозов надо быть внутри команды и понимать, что там происходит.

Также я не ожидал такого неудачного старта ЦСКА, надеялся, что армейцы будут одними из лидеров. К сожалению, не получилось, хотя состав очень плотный. Судя по всему, проблемы в подготовительном процессе. Где-то тренеры не всё просчитали, микроцикл перед сезоном был выстроен не совсем верно», — цитирует Плющева «Советский спорт».