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Плющёв: «Трактор» не сделал выводов из прошлого сезона — отсюда и невнятная игра

Плющёв: «Трактор» не сделал выводов из прошлого сезона — отсюда и невнятная игра
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющёв высказался о проблемах челябинского «Трактора» и московского ЦСКА на старте сезона КХЛ.

«То, что у «Трактора» будут проблемы, говорил не только я перед сезоном. Клуб не сделал выводов из прошлого сезона — отсюда и достаточно невнятная игра на старте. Как будет дальше, сказать сложно. Для прогнозов надо быть внутри команды и понимать, что там происходит.

Также я не ожидал такого неудачного старта ЦСКА, надеялся, что армейцы будут одними из лидеров. К сожалению, не получилось, хотя состав очень плотный. Судя по всему, проблемы в подготовительном процессе. Где-то тренеры не всё просчитали, микроцикл перед сезоном был выстроен не совсем верно», — цитирует Плющева «Советский спорт».

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