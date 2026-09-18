Александр Овечкин оценил работу «Вашингтона» по улучшению состава в межсезонье

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил работу столичного клуба по улучшению состава в межсезонье.

«Я смотрел, как команда будет действовать в дедлайн. Можно сказать, что новые лица, которые у нас появились, дают шанс побороться за кубок, это главное. Если бы команда ушла в перестройку, мне было бы тяжело. Но сейчас видим глубину команды, мастерство, лидерство. Это мотивирует», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.