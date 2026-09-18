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Форвард «Флориды» Маршан пропустит начало сезона НХЛ

Форвард «Флориды» Маршан пропустит начало сезона НХЛ
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Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан пропустит начало сезона из-за восстановления после операции, заявил главный тренер команды Пол Морис. В августе Маршан перенёс операцию, подробности которой не разглашаются.

«Весь октябрь он посвятит реабилитации. Возможно, к концу месяца он уже будет готов играть, может быть, ему понадобится ещё немного времени, если не возникнет никаких осложнений. Мы исходим из того, что весь октябрь уйдёт на восстановление», — приводит слова Мориса официальный сайт «Флориды».

Напомним, в прошлом сезоне Брэд Маршан набрал 54 (27+27) очка в 52 играх за «Пантерз».

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