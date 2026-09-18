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Обладатель Кубка Гагарина Дыбленко пополнил состав «Торпедо»

Обладатель Кубка Гагарина Дыбленко пополнил состав «Торпедо»
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Обладатель Кубка Гагарина, защитник Ярослав Дыбленко пополнил состав хоккейного клуба «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В КХЛ Ярослав провёл 601 матч, заработав 127 (32+95) очков при показателе полезности «+54». Будучи хоккеистом ЦСКА, весной 2023 года выиграл Кубок Гагарина. Ранее в составе СКА становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов страны.

На международном уровне выступал за молодёжную и олимпийскую сборные России. В составе молодёжки выигрывал бронзу чемпионата мира. За океаном провёл сезон в системе «Нью-Джерси Дэвилз».

«Подписание контракта с Ярославом является продолжением взятого нами курса на укрепление обороны команды. В его лице мы приобретаем не только опыт и хорошие оборонительные навыки, но и человека с правильным отношением к себе и коллективу. Основная работа впереди, для выполнения поставленных перед командой задач нам потребуются силы, терпение, дисциплина и характер», — заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

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