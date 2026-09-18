Крикунов: Гусева надо как можно скорее вернуть в любой клуб КХЛ всеми силами

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о перспективах развития карьеры Никиты Гусева.

«Не понимаю, почему Гусев до сих пор не подписал контракт ни с одной из команд КХЛ. Никита — лидер нашего чемпионата, лучший игрок. Для КХЛ его отсутствие в лиге — огромный минус. Он всегда привлекает на трибуны зрителей и повышает интерес к хоккею. Гусева надо как можно скорее вернуть в любой клуб КХЛ всеми силами. Он нужен лиге. В прошлом сезоне он был великолепен. Без него «Динамо» добилось бы других результатов», — приводит слова Крикунова Metaratings.

Ранее хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, заявил, что в скором времени хоккеист определится с клубом, где продолжит свою карьеру.