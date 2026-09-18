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Главный тренер «Филадельфии» оценил физическую форму Матвея Мичкова

Главный тренер «Филадельфии» оценил физическую форму Матвея Мичкова
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет поделился впечатлениями от формы Матвея Мичкова в тренировочном лагере. Ранее Мичков сообщил, что похудел на 13 кг перед новым сезоном НХЛ.

«Он теперь говорит по-английски, это большой шаг для него. Теперь ему не нужен переводчик, это поможет ему лучше проникнуться командной атмосферой. Это пойдёт на пользу как ему, так и нашей организации.

С первого же дня тренировок видно, что он стал легче. Он катается быстрее и сильнее, у него длинные шаги. Когда хоккеисты устают, начинают семенить ногами, но Матвей продолжает катиться на длинных шагах. Это хороший знак. С его навыками нельзя пренебрегать скоростью, надо иметь возможность оторваться от защитника. Приятно видеть, как парни работают над собой», — приводит слова Токкета журналист Джонатан Бейли на своей странице в социальной сети Х.

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