Капитан фарм-клуба «Ак Барса» Голубев рассказал о стратегии команды

Экс-нападающий «Ак Барса», «Сибири» и «Амура», форвард «Барса» Денис Голубев высказался о стратегии казанского клуба.

– У вашей команды задачи в первую очередь турнирные, спортивные или работа на перспективу? Много говорится о необходимости развивать молодых игроков, таких как Александр Столпеченков, Малик Саберзянов и других.

– Одно не должно отделяться от другого. Понятное дело, что мы команда системы, перед нами есть задачи и ответственность от первой команды, но не должно быть такого, что мы будем забывать про турнирную таблицу. Такого нет. Чем выше будем в турнирной таблице, тем больше шансов у ребят попасть в первую команду.

Будем показывать лучший результат, о команде больше будут говорить, тренерский штаб «Ак Барса» также обратит на это внимание. Наши победы — это результат общей работы всей команды, значит, что каждый игрок сделал шаг вперёд.

Тут и тренеры нашей команды будут давать верные рекомендации Анвару Рафаиловичу и другим тренерам «Ак Барса» по игрокам, которым стоит дать шанс в первой команде. Мы все тут всегда за, и тренеры – тоже, когда кто-то из ребят едет играть в КХЛ и помогать уже первой команде, — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.