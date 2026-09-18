Экс-игрок «Ак Барса» Голубев вспомнил совместные сезоны с президентом КХЛ Морозовым

Экс-нападающий «Ак Барса», «Сибири» и «Амура», форвард «Барса» Денис Голубев рассказал о совместной игре с Алексеем Морозовым.

– Часто ностальгируете по временам лучших лет «Ак Барса»?

– Не то чтобы ностальгия… Так, какие-то моменты если происходят, можем вспомнить, вместе посмеяться. Но такого, чтобы на постоянной основе что-то обсуждать, говорить о прошлом – такого нет. Сейчас много игроков из той эпохи уже закончили, кто-то стал тренером, Алексей Алексеевич Морозов вообще президент КХЛ.

Однако все друг друга помнят, поэтому, если какие-то вопросы надо решить, контакт остаётся. Встречаемся периодически, созваниваемся, общаемся дружелюбно, по возможности. Партнёров по команде всегда помнишь, с кем много лет играл, в родной команде — тем более. Другое дело, что все взрослые люди, у всех своя жизнь, работа, семьи, дела, кто в каком городе, трудно время найти бывает. Но все в хороших отношениях друг с другом, — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.