Бывший партнёр Степанова по «Ак Барсу» Голубев рассказал об игре под его руководством

Экс-нападающий «Ак Барса», «Сибири» и «Амура», форвард «Барса» Денис Голубев рассказал об игре под руководством Александра Степанова.

– Вы же успели застать Александра Степанова как игрока в раздевалке «Ак Барса»?

– Разумеется. Я почти со всем тренерским штабом нашим вместе поиграл, с Александром Александровичем два года был в одной команде, с Дмитрием Алексеевичем Обуховым – побольше, лет девять. С Дамиром Маратовичем Мусиным также знакомы давно, вместе ещё в «Барсе» играли, и в молодёжке, и в Высшей лиге, и в первой команде «Ак Барса». Так что много времени прошло.

– Какая-то субординация в таком случае в команде остаётся? Всё-таки вы были партнёрами по команде ранее, однако теперь Александр Степанов – главный тренер.

– Разумеется. Раньше мы были на одном уровне, но сейчас в разных ипостасях. Я игрок, а он тренер, так что так же, как и для всех, для меня он Александр Александрович, никак иначе.

Никакого панибратства – не могу называть его так же, как называл, когда мы были в одной раздевалке и рядом сидели в «Ак Барсе». Наоборот, ещё с бо́льшим уважением к нему отношусь, может быть, потому что знаю, какой он игрок.

– В этом плане он может на вас рассчитывать, как на свой голос в коллективе?

– Стараюсь помогать ему, поддерживать. Он в любом случае меньше в раздевалке бывает, чем я, не всё слышит, спрашивает, интересуется. Держим ситуацию вместе, — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.