Экс-игрок «Ак Барса» Голубев: молодёжь смотрела и развивалась, глядя на наши успехи

Экс-нападающий «Ак Барса», «Сибири» и «Амура», форвард «Барса» Денис Голубев высказался о чемпионских годах казанского клуба в КХЛ.

– Чемпионские годы «Ак Барса» имеют особое значение для Казани и Татарстана?

– Думаю, да. Как раз у нас есть Александр Иванов, молодой защитник, он 2008 года рождения. И в его год мы шли за первым Кубком.

– Получается, вы своими победами как раз вдохновляли тех, кто только шёл в хоккей?

– Наверное, и так. Помню, как пришёл в 2009 году в систему «Ак Барса», постепенно стал выходить и в первой команде, и с тех пор как раз и начали побеждать, идти за кубками. А молодёжь смотрела, развивалась, глядя на эти успехи.

– Рассказывали молодым игрокам про самые легендарные драки Степанова-хоккеиста?

– Сейчас такое время информационное, медийное, когда уже никаких секретов нет. У всех есть видеоплатформы, в поисковиках нашли всё. На просторах интернета все видели, знают Александра Александровича в его лучших проявлениях.

Больше половины команды у нас ещё в школу не пошли, когда это было. Некоторые игроки даже ещё не родились на тот момент, когда была легендарная драка с «Трактором». Однако такова хоккейная жизнь, — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.