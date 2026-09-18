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Чемпион мира среди молодёжи Голубев объяснил, почему редко вспоминает МЧМ-2011

Чемпион мира среди молодёжи Голубев объяснил, почему редко вспоминает МЧМ-2011
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Экс-нападающий «Ак Барса», «Сибири» и «Амура», форвард «Барса» Денис Голубев ответил на вопрос о победном молодёжном чемпионате мира 2011 года.

– Молодёжный чемпионат мира 2011 года часто вспоминаете?
– Не скажу, что часто как-то вспоминается. Это всё было здорово, но время уходит, мы не молодеем. Опять же, скорее просто держишь связь с ребятами, с которыми играли тогда вместе, победили, при встрече говорим, кто как живёт, как устроился, как семья поживает. Не о Баффало говорим.

15 лет прошло всё-таки, но контакт остаётся, со всеми в хороших отношениях. В ВХЛ есть ещё ребята из той молодёжки, а Макс Кицын, например, сейчас подписался с «Калугой», до этого в «Кузне» играл, — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Денисом Голубевым читайте на «Чемпионате»:
«Контакт Морозова есть, все друг друга помнят». Ветеран «Ак Барса» воспитывает молодёжь
Эксклюзив
«Контакт Морозова есть, все друг друга помнят». Ветеран «Ак Барса» воспитывает молодёжь
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