Быков: Овечкин — большой профессионал, его каникулы в России не скажутся на форме

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об Александре Овечкине накануне старта нового сезона НХЛ.

«У меня нет опасений по поводу формы Овечкина перед стартом сезона НХЛ. Его длительные каникулы в России не скажутся на физической форме. Овечкин же не первый год в хоккее. Он знает своё тело вдоль и поперёк. Думаю, Александр начнёт приносить пользу своей команде уже с первых матчей.

Третье звено? Слабо представляю там Овечкина. Это лидер и капитан команды. Нет предпосылок, что в его игре наступит резкий спад», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 30 сентября.