Экс-игрок «Ак Барса» Голубев рассказал об обстоятельствах, при которых вернулся в Казань

Экс-нападающий «Ак Барса», «Сибири» и «Амура», форвард «Барса» Денис Голубев рассказал о своём возвращении в казанский клуб.

– Когда вы только приходили в «Барс», какие цели перед вами ставило руководство?

– Как я уже говорил, помогать тренерам, молодым ребятам в раздевалке. В качестве дядьки-наставника такого. Иногда у меня что-то спрашивают молодые, стараюсь им помочь. Не у тренеров могут спросить, если переживают, волнуются, а у меня. Чуть менее страшно. Но и хоккейный, собственно, момент важен. Давать результат, помогать команде выйти в плей-офф и там достойно выступить. Эту задачу с нас тоже никто не снимает.

– В своё время Максим Пестушко так же играл в «Барсе» в качестве играющего наставника.

– Было такое дело, и Максим играл, он меня и позвал в своё время в команду. Примерно тогда и обсудили, какой будет моя роль в клубе, какие задачи стоят перед командой, — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.