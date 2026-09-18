15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Голубев назвал Казань своим родным городом

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Голубев назвал Казань своим родным городом
Комментарии

Экс-нападающий «Ак Барса», «Сибири» и «Амура», форвард «Барса» Денис Голубев рассказал о своём отношении к Казани.

– Если будут силы, попробуете себя ещё в КХЛ?
– Вопрос же не в силах, силы есть. Если будут какие-то предложения – обязательно рассмотрю. Буду рад сыграть, почему нет. Но в ВХЛ, кроме как за «Барс» из Казани, играть уже ни за кого не хочу. Проще закончить тогда уже.

– Даже за альметьевский «Нефтяник» не сыграете?
– Нет, не поеду. Не хочу. Комфортно здесь, в Казани.

– То есть для вас это уже полноценно родной город?
– Скорее так. Это мой дом, тут жена, ребёнок в садик ходит, мы тут обустроились. Вижу, как ребёнок на моих глазах растёт – это очень здорово. Я ради этого и вернулся в Казань, — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Денисом Голубевым читайте на «Чемпионате»:
«Контакт Морозова есть, все друг друга помнят». Ветеран «Ак Барса» воспитывает молодёжь
Эксклюзив
«Контакт Морозова есть, все друг друга помнят». Ветеран «Ак Барса» воспитывает молодёжь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android