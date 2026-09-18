Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Голубев назвал Казань своим родным городом

Экс-нападающий «Ак Барса», «Сибири» и «Амура», форвард «Барса» Денис Голубев рассказал о своём отношении к Казани.

– Если будут силы, попробуете себя ещё в КХЛ?

– Вопрос же не в силах, силы есть. Если будут какие-то предложения – обязательно рассмотрю. Буду рад сыграть, почему нет. Но в ВХЛ, кроме как за «Барс» из Казани, играть уже ни за кого не хочу. Проще закончить тогда уже.

– Даже за альметьевский «Нефтяник» не сыграете?

– Нет, не поеду. Не хочу. Комфортно здесь, в Казани.

– То есть для вас это уже полноценно родной город?

– Скорее так. Это мой дом, тут жена, ребёнок в садик ходит, мы тут обустроились. Вижу, как ребёнок на моих глазах растёт – это очень здорово. Я ради этого и вернулся в Казань, — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.