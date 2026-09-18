Капитан «Барса» Голубев рассказал о своей роли в команде

Экс-нападающий «Ак Барса», «Сибири» и «Амура», форвард «Барса» Денис Голубев рассказал о своей роли в казанском клубе.

– Я правильно понимаю, что у вас сейчас в «Барсе» роль играющего тренера? В некотором роде отцовская для молодых хоккеистов.

– В каком-то смысле вы правы – нужно и в раздевалке подсказывать молодёжи, и на льду. Не знаю, насколько справедлива именно такая формулировка – «играющий тренер», всё-таки я капитан команды, у меня близкий контакт с тренерским штабом, мостик своеобразный выстраивается через меня от игроков к тренерам.

Приходится иногда и подкрикивать, иногда – спокойным языком объяснять. Не все понимают реалии ВХЛ, у многих детский хоккей будто бы ещё в голове: кто только пришёл из МХЛ – им бывает тяжело. Надеюсь, я справляюсь с этой ролью и помогаю и тренерам, и игрокам, — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.