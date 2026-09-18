Александр Овечкин отреагировал на критику со стороны конгрессмена США

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на действия американского конгрессмена Джо Уилсона, который отправил письмо комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну по поводу участия хоккеиста в предвыборном ролике «Единой России».

— Когда прошли съёмки?

— Где-то недели три назад.

— Ты удивлён реакцией на видео?

— Удивлён, но ничего уже не изменишь. Я русский, собираюсь жить в России. Мои дети тоже будут жить в России, и я поддерживаю свою страну. Я за мир и любовь, и мне неважно, кто ты — украинец, американец или русский. У меня много друзей-украинцев. Надеюсь, всё скоро закончится. Я не политик и не могу говорить, кто прав, а кто нет.

— Слышал, что конгрессмен высказался с критикой в твой адрес?

— У всех может быть своё мнение. Я из России и поддерживаю свою родину, — цитирует Овечкина ESPN.