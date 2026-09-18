«Лада» выплатит 114 млн рублей по мировому соглашению

Тольяттинское АНО «Хоккейный клуб «Лада» обязалось выплатить московскому ООО «Старвэй» около 114 млн рублей по мировому соглашению, утверждённому арбитражным судом Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Стороны пришли к договорённостям в деле по иску «Старвэя» о взыскании с ХК «Лада» более 147 млн рублей по двум договорам – агентскому 2025 года и оказания услуг 2023 года. По условиям соглашения, истец отказался от части требований, остальную часть – более 98 млн рублей основного долга и более 15 млн рублей пени – ответчик должен выплатить шестью неравными платежами до конца года.

По данным сервиса «БИР-Аналитик», основной вид деятельности ООО «Старвэй» — «деятельность туристических агентств».