«Пока он даже близко не собирается возвращаться в КХЛ». Черных — о Никишине

Агент Александр Черных, представляющий в России интересы защитника Александра Никишина, высказался о возможном будущем хоккеиста. Никишин находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта с «Каролиной Харрикейнз».

— The Athletic со ссылкой на инсайдера Пьера Лебрюна сообщил, что Александр Никишин из‑за отсутствия контракта может вернуться в КХЛ. Такой вариант действительно существует?

— Нет. Пока он даже близко не собирается возвращаться. Будем дальше работать, возвращаться он не будет.

— То есть на сегодняшний день у самого Никишина такого желания нет?

— Нет. Желание одно — чтобы наши партнёры непосредственно договорились. Они нашли клубы, которые готовы, а дальше вопрос уже с «Каролиной».

— Лебрюн, видимо, имел в виду вариант, который раньше случался во время контрактных забастовок. Например, Алексей Яшин и Илья Ковальчук приезжали на какое‑то время играть в Россию.

— Мы что, сдаёмся, что ли? Ребята работают. Надеемся, что добьём этот вопрос и такого варианта даже не возникнет. Панических настроений у нас нет. Александр будет находиться в Америке и ждать разрешения ситуации. Тем более у него скоро должна родить жена.

— Сколько клубов НХЛ сейчас заинтересованы в Никишине? Один, пять?

— Здесь вопрос зависит от клуба, с которым удастся договориться. Ещё раз повторюсь: клубы, которые готовы, есть. Сейчас основной вопрос — с «Каролиной».

Многие готовы заполучить Никишина. Но «Каролина» отказывается. Получается ситуация, знакомая по КХЛ: игрок хочет перейти в другую команду, но клуб не отпускает. Можно даже провести аналогию со «Спартаком». Так что Саша не едет в КХЛ. Он будет ждать в Америке, когда разрешится его контрактная ситуация, — цитирует Черных «Матч ТВ».