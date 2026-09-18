«Уникальная черта Кучерова». Инсайдер Марек — об игре нападающего «Тампы»

Известный журналист Джефф Марек высказался об игре нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Мне кажется, он смотрит на хоккей как на головоломку. И ещё одна уникальная черта Кучерова — он видит в этом головоломку и считает, что его работа на льду — обмануть всех. Часть его как будто говорит: «Я выйду туда как фокусник или иллюзионист, и моя задача — заставить вас думать одно, пока я делаю другое». В принципе, каждый игрок этим занимается, но он доводит это до артистического уровня», — сказал Марек в своём подкасте The Sheet.

«Тампа» ещё не продлила контракт с 33-летним россиянином. Следующий сезон станет для Кучерова последним по восьмилетнему соглашению с кэпхитом $ 9,5 млн.