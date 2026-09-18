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«Вашингтон» не поздравил Овечкина с 41-летием

«Вашингтон» не поздравил Овечкина с 41-летием
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На страницах «Вашингтон Кэпиталз» в социальных сетях не появилось поздравление капитану команды Александру Овечкину в честь 41-го дня рождения, который российский форвард отпраздновал вчера, 17 сентября.

Клуб несколько дней назад упоминал о возвращении Овечкина на тренировки, но вчера не опубликовал поздравление. 14 сентября «Вашингтон» поздравил с днём рождения экс-игрока команды Крэйга Лафлина, отыгравшего за «Кэпиталз» шесть сезонов в 80-х годах прошлого 100-летия.

Овечкин в свой день рождения выступил перед журналистами, объяснив своё участие в предвыборной рекламе одной из партий. Участие Овечкина в этом мероприятии приняли за рубежом неоднозначно.

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