«На меня не влияет». Тренер «Вашингтона» — об участии Овечкина в предвыборном ролике

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос об участии капитана команды Александра Овечкина в предвыборном ролике одной из партий в России.

«Не думаю об этом, на меня это не влияет. Я знаю Алекса так же хорошо, как и любой другой в этой организации. Знаю его семью, понимаю, что он за человек. И пусть я не видел то видео, знаю одно — за то время, что Овечкин здесь, он проделал потрясающую работу. Люблю его, его семью, он — часть нашей команды.

[Это видео] никак не влияет на то, что он наш капитан, на наши отношения как тренера и игрока», — сказал Карбери в видео, опубликованном 106.7 The Fan в социальной сети Х.