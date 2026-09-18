«Изматывающая рутина, здесь иначе». Задоров сравнил Москву и Флориду

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров рассказал о Москве, объяснив, почему в своё время решил перебраться на время межсезонья из столицы России во Флориду.

«Огромный город, мегаполис, где постоянно проживает свыше 25 миллионов человек. Дорога от моего дома до Арены ЦСКА, где я вырос и начинал играть, занимает около 20 км, но из-за пробок на неё можно потратить часа три.

Пока я ехал на заднем сиденье родительской машины, я успевал сделать уроки, поесть и поспать; так проходил каждый день — это была настоящая изматывающая рутина. Пробки там чудовищные. Поэтому когда мы искали место, где мне было бы удобнее и тренироваться, и жить, в том числе в межсезонье, мы выбрали Флориду.

В Москве поездка на тренировку и на лёд занимала бы целый день: я бы просто не видел семью и детей летом. А во Флориде всё иначе: здесь мне проще сосредоточиться, не нужно постоянно тратить время на дорогу и всё, что с этим связано.

В общем, Москва — это гигантский город. Это… этого даже не представить, пока сам там не поживёшь и не прочувствуешь эту энергетику. Это как Нью-Йорк, только раз в пять больше — хотя и не такой плотной застройки», — сказал Задоров в подкасте The Cam & Strick Podcast на YouTube.