Защитник «Бостона» Задоров сравнил КХЛ и АХЛ

Российский защитник Никита Задоров, выступающий за клуб НХЛ «Бостон Брюинз», сравнил АХЛ и КХЛ.

«Отыграл 50 матчей в АХЛ, но не играл в КХЛ. Но у меня там много друзей, я слежу за играми — иногда смотрю матчи плей-офф. Когда я играл в АХЛ, это была лига «качков» и тафгаев. В каждой команде было по три-четыре бойца; помню, мы играли с «Сан-Диего», и там был парень, который носился по всей площадке. Он просто искал, с кем бы сцепиться.

И я думал: «Что я тут вообще делаю?» Толком и в силовой не сыграешь: если кого-то ударишь, на тебя тут же налетят с кулаками…

Сейчас там больше молодых европейцев и техничных, но некрупных игроков, которым не хватило мастерства для топ-6 в НХЛ. Вот они и остаются в АХЛ.

А КХЛ — это, по моим ощущениям, более высокий уровень мастерства и совсем другая динамика. Всё дело в том, как нас обучают хоккею в России: пас, комбинационная игра, хоккейный интеллект — всё это немного отличается от североамериканского подхода», — сказал Задоров в подкасте The Cam & Strick Podcast на YouTube.