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«Удивлённо посмотрел». Отец Малкина — о шуточной просьбе Овечкину касательно «Питтсбурга»

«Удивлённо посмотрел». Отец Малкина — о шуточной просьбе Овечкину касательно «Питтсбурга»
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Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказал, что шуточно попросил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не забивать в ворота команды его сына.

«Я Саше сказал в шутку, чтобы поосторожнее играл с «Питтсбургом». Он, конечно, на меня удивлённо посмотрел. Я ему говорю, забивай другим, но постарайся «Питтсбург» не огорчать», — приводит слова Малкина-старшего ТАСС.

41-летний Овечкин за годы карьеры в НХЛ 83 раза встречался с «Питтсбургом» в регулярных чемпионатах, набрав в этих матчах 80 (44+36) очков. В плей-офф с «Пингвинз» у Овечкина 33 (15+18) очка в 26 играх.

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