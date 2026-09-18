Задоров — про ОИ: было бы здорово сыграть, мы прибавили в мастерстве, у нас лучшие вратари

Бывший защитник сборной России Никита Задоров, не сыгравший за команду на олимпийских турнирах, высказался на эту тему, сравнив предполагаемый состав России тех времён и текущий.

«Было бы здорово [сыграть на Олимпиаде]. Я вырос, наблюдая за Олимпиадами в Сочи, Ванкувере… Турин застал не в особо сознательном возрасте, а вот Ванкувер помню хорошо. И играли мы тогда, пожалуй, иначе, чем играл бы сейчас. Мне кажется, мы прибавили в мастерстве, особенно в защите.

Раньше защитники были более прямолинейными: играли в силовой манере, сбрасывали краги, жёстко встречали соперников, блокировали броски. А сейчас у нас очень мобильная линия обороны с отличным катанием: Сергачёв, Зуб, Гавриков, Проворов — это все классные игроки. И наши вратари — лучшие в мире.

На турнирах, где всё решает один матч или эпизод, многое зависит от вратаря. Никогда не знаешь, как всё сложится, даже если у тебя в воротах лучший голкипер планеты… Мы этого уже никогда не узнаем. А было бы круто: я играю уже 14-й сезон, но так и не получил шанса сыграть на турнире уровня «лучшие против лучших», — сказал Задоров в подкасте The Cam & Strick Podcast на YouTube.