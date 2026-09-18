Пастрняк высказался на тему возможного участия «Бостона» в борьбе за Кубок Стэнли

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк заявил, что солгал бы, если бы заявил, что не думает о возможной борьбе с клубом за Кубок Стэнли. В последний раз «медведи» брали трофей в 2011 году.

«Очень голоден. Хочу снова побороться за победу. Прошло уже много времени. Я бы солгал, если бы сказал, что не думал об этом», — приводит слова чешского форварда журналист Конор Райан в соцсети Х.

В последний раз «Бостон» играл в финале Кубка Стэнли в сезоне-2018/2019, когда уступил «Сент-Луис Блюз» (3-4). Пастрняк, задрафтованный «Бостоном» в 2014 году, играл в той серии. Всего «Брюинз» шесть раз становились обладателями трофея.