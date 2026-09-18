Хмелевски не попал в состав «Ак Барса» на игру с «Сочи», у форварда 0+0 в шести матчах

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски оказался вне заявки казанской команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи».

Так же в составе «Ак Барса» не оказалось Максима Арефьева (травма) и Семёна Терехова.

Фото: «Ак Барс»

27-летний форвард в шести матчах лиги текущего сезона не отметился результативными действиями. По ходу прошлого сезона американец был обменян в «Ак Барс» из «Салавата Юлаева». Вместе с казанцами он дошёл до финала Кубка Гагарина, где «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» (2-4). Сам Хмелевски в 80 матчах за команду в регулярном чемпионате и плей-офф набрал 54 (23+31) очка.

«Ак Барс» в прошлом матче отыгрался с 0:3 и победил «Салават Юлаев» 4:3 в овертайме на льду «Уфа-Арены» в Башкортостане.