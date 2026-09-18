«Металлург» прервал серию из двух поражений, всухую обыграв «Барыс»

На льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Металлург» принимал «Барыс» из «Астаны». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 3:0.

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Шайбами в составе «Металлурга» отметились Макар Хабаров, Егор Коробкин и Никита Михайлис. Все они были заброшены за первые 10 минут матча.

«Металлург» прервал серию из двух поражений после трёх побед на старте сезоне. В следующем матче команда Андрея Разина сыграет дома с «Нефтехимиком» 20 сентября.

«Барыс» потерпел второе поражение в пяти матчах сезона. Команда Михаила Кравца 20 сентября сыграет в Ярославле с «Локомотивом».