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Металлург Мг — Барыс, результат матча 18 сентября 2026 года, счет 3:0, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Металлург» прервал серию из двух поражений, всухую обыграв «Барыс»
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На льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Металлург» принимал «Барыс» из «Астаны». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 3:0.

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18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Барыс
Астана
1:0 Хабаров (Коротков, Нечаев) – 02:32 (5x5)     2:0 Коробкин (Коротков, Хабаров) – 02:48 (5x5)     3:0 Михайлис (Толчинский, Тодд) – 09:44 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайбами в составе «Металлурга» отметились Макар Хабаров, Егор Коробкин и Никита Михайлис. Все они были заброшены за первые 10 минут матча.

«Металлург» прервал серию из двух поражений после трёх побед на старте сезоне. В следующем матче команда Андрея Разина сыграет дома с «Нефтехимиком» 20 сентября.

«Барыс» потерпел второе поражение в пяти матчах сезона. Команда Михаила Кравца 20 сентября сыграет в Ярославле с «Локомотивом».

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