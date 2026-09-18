«Спартак» одержал пятую победу подряд, переиграв «Трактор»

На льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Трактор» играл с московским «Спартаком». Победу одержала гостевая команда со счётом 3:1.

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Шайбами в составе «Спартака» отметились Даниил Орлов, Даниил Гутик и Данил Пивчулин, забросивший в пустые ворота. Шайбу спартаковца Лукаса Локхарта отменили после тренерского запроса «Трактора».

У хозяев точный бросок на счету Нэйтана Легаре. У «Трактора» при счёте 1:2 в пользу «Спартака» так же была отменена заброшенная шайба.

«Трактор» проиграл третью встречу кряду. В следующем матче команда Скотта Гордона продолжит домашнюю серию игрой с «Авангардом» 20 сентября.

«Спартак» одержал пятую победу подряд. В следующем матче команда Алексея Жамнова встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым» 20 сентября.