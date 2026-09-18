Никита Задоров рассказал, в чём КХЛ уступает НХЛ

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров назвал различия между хоккеем в КХЛ и НХЛ.

«В НХЛ критически важно, где находится шайба. Ты отправляешь её в нужную точку, где её подбирают свои, а площадка меньше. Места для манёвра и сохранения контроля над шайбой мало, поэтому иногда приходится просто забрасывать её вперёд, а затем выигрывать единоборство и возвращать себе владение. Это совсем другой хоккей. Сравнивать сложно, потому что в КХЛ больше пространства, но уровень мастерства игроков ниже, чем в НХЛ.

Они не так хороши в работе с клюшкой и контроле шайбы. Они не так сильны физически и не так хороши в силовой борьбе. Поэтому в НХЛ выше риск потерять шайбу и позволить сопернику создать опасный момент, чем в КХЛ», — сказал Задоров в подкасте The Cam & Strick Podcast на YouTube.

31-летний Задоров не выступал в КХЛ, но признался, что следит за лигой, в которой играют множество друзей. В НХЛ, помимо «Бостона», россиянин представлял «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс», «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс».