Видео: шайба Радулова «Авангарду», у 40-летнего форварда 4+5 в шести матчах

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов открыл счёт в матче регулярного чемпионата с «Авангардом». Для 40-летнего хоккеиста это четвёртая шайба в сезоне и девятое очко в шести играх.

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Радулов вышел на рандеву с вратарём и без проблем переиграл Никиту Серебрякова, открыв счёт в матче в большинстве.

«Локомотив», являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина, всё ещё идёт в регулярном чемпионате без поражений, одержав пять побед подряд. В следующем матче команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Барысом» дома 20 сентября.