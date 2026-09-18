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Видео: шайба Радулова «Авангарду», у 40-летнего форварда 4+5 в шести матчах

Видео: шайба Радулова «Авангарду», у 40-летнего форварда 4+5 в шести матчах
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Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов открыл счёт в матче регулярного чемпионата с «Авангардом». Для 40-летнего хоккеиста это четвёртая шайба в сезоне и девятое очко в шести играх.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Рафиков, Исаев) – 06:27 (5x4)     1:1 Ливо (Окулов, Ибрагимов) – 23:29 (5x5)     2:1 Кузин (Романцев, Фьоре) – 37:24 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Радулов вышел на рандеву с вратарём и без проблем переиграл Никиту Серебрякова, открыв счёт в матче в большинстве.

«Локомотив», являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина, всё ещё идёт в регулярном чемпионате без поражений, одержав пять побед подряд. В следующем матче команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Барысом» дома 20 сентября.

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