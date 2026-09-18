Разин: какой нахрен Ткачёв? Мне ему в **** дуть, чтобы он играл?

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин эмоционально ответил на упоминание игрока магнитогорской команды Владимира Ткачёва после победы над «Барысом» (3:0).

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Разин: Ты сидишь и нагнетаешь, ты мне ещё про другого спроси. Ты сидишь и [говоришь]: «Ткачёв, Ткачёв». *****, какой нахрен Ткачёв? Ты видел, что он сегодня делал, как играл?

Журналист: Видно, что он не в своей тарелке.

Разин: Какой нахрен тарелке? Мне что, ему тарелочку с голубой каёмочкой, посадить и в **** ему дуть, чтобы он играл? Ответь мне. Какую я ему тарелочку должен? Он хоккеист, что тренер сказал, *****, то он и должен выполнять, а не так, хочу играю, хочу нет. У тренера должен быть авторитет, чтобы такие люди старались, а не чтобы думали, с кем играть, — сказал Разин на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале «Металлурга».