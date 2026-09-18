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Разин: какой нахрен Ткачёв? Мне ему в **** дуть, чтобы он играл?

Разин: какой нахрен Ткачёв? Мне ему в **** дуть, чтобы он играл?
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин эмоционально ответил на упоминание игрока магнитогорской команды Владимира Ткачёва после победы над «Барысом» (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Барыс
Астана
1:0 Хабаров (Коротков, Нечаев) – 02:32 (5x5)     2:0 Коробкин (Коротков, Хабаров) – 02:48 (5x5)     3:0 Михайлис (Толчинский, Тодд) – 09:44 (5x5)    

Пост можно посмотреть в группе «Чемпионата» ВКонтакте.

Разин: Ты сидишь и нагнетаешь, ты мне ещё про другого спроси. Ты сидишь и [говоришь]: «Ткачёв, Ткачёв». *****, какой нахрен Ткачёв? Ты видел, что он сегодня делал, как играл?

Журналист: Видно, что он не в своей тарелке.

Разин: Какой нахрен тарелке? Мне что, ему тарелочку с голубой каёмочкой, посадить и в **** ему дуть, чтобы он играл? Ответь мне. Какую я ему тарелочку должен? Он хоккеист, что тренер сказал, *****, то он и должен выполнять, а не так, хочу играю, хочу нет. У тренера должен быть авторитет, чтобы такие люди старались, а не чтобы думали, с кем играть, — сказал Разин на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале «Металлурга».

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