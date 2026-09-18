Минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, переиграв «Сибирь»

На льду «Минск-Арены» в Минске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» принимало «Сибирь» из Новосибирска. «Динамо» одержало победу со счётом 4:1.

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Шайбами в составе минской команды отметились Сергей Калинин, Даниил Липский и Николя Обе-Кюбель, оформивший дубль. Пятую шайбу «Динамо» отменили из-за положения «вне игры».

У «Сибири» отличился Даррен Диц.

Минское «Динамо» проиграло четыре предыдущих матча в сезоне. Команда Сергея Брылина в следующей игре продолжит домашнюю серию встречей с «Автомобилистом» из Екатеринбурга 20 сентября.

«Сибирь» Ярослава Люзенкова в следующем матче 20 сентября сыграет в гостях с «Сочи».