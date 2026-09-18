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Динамо Мн — Сибирь, результат матча 18 сентября 2026 года, счет 4:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, переиграв «Сибирь»
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На льду «Минск-Арены» в Минске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» принимало «Сибирь» из Новосибирска. «Динамо» одержало победу со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Калинин (Белкин, Сотишвили) – 24:42 (5x5)     2:0 Липский (Усов, Тирни) – 37:33 (5x4)     3:0 Обе-Кюбель (Тирни, Кузьмин) – 38:51 (5x5)     4:0 Обе-Кюбель (Галиев, Смит) – 46:23 (5x4)     4:1 Диц (Бек, Коршков) – 53:51 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайбами в составе минской команды отметились Сергей Калинин, Даниил Липский и Николя Обе-Кюбель, оформивший дубль. Пятую шайбу «Динамо» отменили из-за положения «вне игры».

У «Сибири» отличился Даррен Диц.

Минское «Динамо» проиграло четыре предыдущих матча в сезоне. Команда Сергея Брылина в следующей игре продолжит домашнюю серию встречей с «Автомобилистом» из Екатеринбурга 20 сентября.

«Сибирь» Ярослава Люзенкова в следующем матче 20 сентября сыграет в гостях с «Сочи».