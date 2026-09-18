ЦСКА переиграл «Торпедо», одержав третью победу в сезоне

Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» из Нижнего Новгорода и ЦСКА из Москвы. Встреча, прошедшая на «Волга-Арена», закончилась со счётом 3:2 в пользу ЦСКА.

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Шайбами в составе команды-победителя отметились Николай Коваленко, Дерек Барак и Егор Замула, забросивший первую шайбу в составе ЦСКА. У хозяев отличился Даниил Сероух, оформивший дубль.

«Торпедо» потерпело второе поражение в сезоне при четырёх победах. В следующем матче команда Алексея Исакова продолжит домашнюю серию на новой арене встречей с «Авангардом» 22 сентября.

ЦСКА уравнял количество побед и поражений в сезоне (по три). Команда Игоря Никитина продолжит сезон 21 сентября, когда сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».