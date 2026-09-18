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Торпедо — ЦСКА, результат матча 18 сентября 2026 года, счет 2:3, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

ЦСКА переиграл «Торпедо», одержав третью победу в сезоне
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Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» из Нижнего Новгорода и ЦСКА из Москвы. Встреча, прошедшая на «Волга-Арена», закончилась со счётом 3:2 в пользу ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Коваленко (Патрихаев, Хэмилтон) – 09:20 (5x5)     0:2 Барак (Карнаухов) – 27:24 (5x5)     1:2 Сероух (Конюшков, Ткачёв) – 32:06 (5x4)     1:3 Замула (Нестеров, Хайруллин) – 51:20 (5x5)     2:3 Сероух (Красковский, Воробьёв) – 56:16 (6x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Николай Коваленко, Дерек Барак и Егор Замула, забросивший первую шайбу в составе ЦСКА. У хозяев отличился Даниил Сероух, оформивший дубль.

«Торпедо» потерпело второе поражение в сезоне при четырёх победах. В следующем матче команда Алексея Исакова продолжит домашнюю серию на новой арене встречей с «Авангардом» 22 сентября.

ЦСКА уравнял количество побед и поражений в сезоне (по три). Команда Игоря Никитина продолжит сезон 21 сентября, когда сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».

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