«Ак Барс» сенсационно проиграл «Сочи», у южного клуба — первая победа в сезоне

На льду стадиона «Большой» в Сочи завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Сочи» встречался с казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 3:2.

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Шайбами в составе «Сочи» отметились Максим Коростелёв, Кэмерон Ли и Денис Венгрыжановский. У гостей отличились Никита Дыняк и Артём Галимов.

«Сочи» одержал первую победу в сезоне: до этого коллектив проиграл четыре предыдущие встречи. Команда Дмитрия Михайлова продолжит домашнюю серию 20 сентября матчем с «Сибирью» из Новосибирска.

«Ак Барс» в следующем матче встретится дома в Казани с «Ладой» из Тольятти. Игра пройдёт 21 сентября