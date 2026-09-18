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Локомотив — Авангард, результат матча 18 сентября 2026 года, счет 2:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Локомотив» обыграл «Авангард» и продолжил беспроигрышную серию в сезоне КХЛ
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На льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 2:1 одержал «Локомотив».

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18 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Рафиков, Исаев) – 06:27 (5x4)     1:1 Ливо (Окулов, Ибрагимов) – 23:29 (5x5)     2:1 Кузин (Романцев, Фьоре) – 37:24 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайбами в составе ярославской команды отметились Александр Радулов и Артём Кузин, забросивший первую шайбу в КХЛ. У гостей отличился Джош Ливо.

«Локомотив» в предыдущих пяти матчах сезона одержал пять побед: коллектив продолжает идти без поражений. В следующем матче команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Барысом» дома 20 сентября.

«Авангард» прервал серию из трёх побед. Команда Ги Буше продолжит гостевую серию матчем в Челябинске с местным «Трактором» 20 сентября.