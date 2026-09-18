«Локомотив» обыграл «Авангард» и продолжил беспроигрышную серию в сезоне КХЛ

На льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 2:1 одержал «Локомотив».

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Шайбами в составе ярославской команды отметились Александр Радулов и Артём Кузин, забросивший первую шайбу в КХЛ. У гостей отличился Джош Ливо.

«Локомотив» в предыдущих пяти матчах сезона одержал пять побед: коллектив продолжает идти без поражений. В следующем матче команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Барысом» дома 20 сентября.

«Авангард» прервал серию из трёх побед. Команда Ги Буше продолжит гостевую серию матчем в Челябинске с местным «Трактором» 20 сентября.